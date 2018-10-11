Синоптики порадовали москвичей: бабье лето затянется

Теплый антициклон, пришедший в московский регион, сохранит свое влияние на несколько дней. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в столице и Подмосковье среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 4-5 градусов в течение нескольких дней.

Синоптики отмечают, что в пятницу, 12 октября, ночью местами ожидается туман, минимальная температура 3…5° в столице и 1…6° в Подмосковье. Днем температура повысится до 14-15°.

«В выходные облаков может быть больше, но все равно осадки не прогнозируются. Ночами температура будет понижаться до 6…8° в Москве и 3…8° по области. Днем прогнозируется 12…14° в мегаполисе и 10…15° в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, примерно такими же показания термометров будут и в начале следующей недели.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.18

Московский полицейский попался на крупной краже. / Роскачество обнаружило в молоке антибиотики и кишечную палочку. / Госдума решила не затягивать с поправками в Налоговый кодекс. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»