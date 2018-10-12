Опасно для жизни: Роспотребнадзор продолжает закрывать рестораны «Суши WOK»

В связи с регистрацией в ряде регионов случаев сальмонеллеза, связанных с употреблением суши и роллов в сети объектов общественного питания под той маркой «Суши WOK», Роспотребнадзором проверено уже около 130 объектов указанной сети. Как сообщила пресс-служба ведомства, по решению судов закрыто 75 точек общепита, а штрафы достигли 2 млн рублей.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий во всех объектах питания «Суши WOK» выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства в части нарушения технологических процессов; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений; хранение и реализация продукции с истекшими сроками годности; отсутствие маркировки и необходимой товаросопроводительной документации на пищевую продукцию, подтверждающей ее качество и безопасность.

В ходе проверок отобрано и исследовано более 300 образцов пищевой продукции, из которых 58% не соответствовали обязательным требованиям по микробиологическим показателям. В 43% смывов, взятых с объектов «Суши WOK», выделены бактерии группы кишечной палочки.

По результатам всех проверок снято с реализации и уничтожено около 500 кг пищевой продукции с истекшим сроком годности, без маркировочных ярлыков и сопроводительной документации.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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