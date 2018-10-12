Погода разделилась: Уралу и Сибири не повезло, в центре России задержится бабье лето

Москву в ближайшее время ждет бабье лето, а жителям Урала и Западной Сибири пора доставать теплую одежду. Как сообщил сегодня на пресс конференции глава Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, в столичном регионе уже долгое время держится аномально теплая погода – к примеру, за последние сутки в Москве температура была выше нормы на 4,5 градуса. При этом «октябрь пока недобирает» норму по осадкам, отметил Киктев.

Согласно прогнозу синоптика, сухая солнечная погода еще как минимум неделю будет радовать жителей всей центральной части России, где сейчас находится область повышенного давления.

В частности, до четверга, 18 октября, москвичей ждет солнечная погода. В воскресенье температура воздуха поднимется до 12-14 градусов тепла, во вторник ожидается 10-15, в среду 12 -17, а в четверг столбики термометров могут подняться до плюс 18 градусов.

«Но к концу недели вероятность осадков повышается», – уточнил глава Гидрометцентра.

По словам главного синоптика России, «не исключена вероятность образования туманов, а в утренние часы это может быть приподнятая облачность, из которой могут выпадать отдельные капли, но это несерьезный дождь».

В то же время область пониженного давления уже сказывается на Урале и Западной Сибири. «Здесь в ближайшие дни температура будет понижаться, пройдут дожди со снегом, и в Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае погода будет достаточно ненастная, а в Алтайском крае будет образование временного снежного покрова», – отметил Киктев.

Вместе с тем, по его словам, на севере Сибири в ближайшие 10 суток прогнозируется аномально теплая погода – так же, как и вдоль арктического побережья.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.10.18

В Чувашии возбудили второе дело о страшном ДТП с микроавтобусом и самосвалом. / Подростковые разборки: в Подмосковье 19-летний юноша ударил ножом 15-летнего знакомого. / Передел «мусорного рынка»: появится управляющая госкомпания. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»