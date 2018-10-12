Зима близко: глава Гидрометцентра России дал свой прогноз

Нынешняя зима в России может оказаться сравнительно теплой. Такой прогноз, как передает корреспондент РИА «Новый День», озвучил глава Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, остаток года, скорее всего, по температуре воздуха будет выше или около климатической нормы.

«Если говорить про территорию России в целом, то на севере и северо-востоке страны зима вступает в свои права, и среднесуточные температуры уже отрицательные, и эта область будет расширяться и дальше», – пояснил Дмитрий Киктев.

Он отметил, что в третьей декаде октября уже начнется образование ледового покрова. «Уже появится лед на некоторых реках, это Северная Двина, Вычегда, дальше на востоке Обь, Енисей, верховья Амура. Зима постепенно приближается, и мы будем это ощущать», – сказал главный синоптик России.

«Остаток этого года, по всей видимости, будет на большей части территории страны около и выше климатической нормы. И зима в целом, по предварительному прогнозу, не будет суровой»,– сообщил он.

При этом Киктев напомнил, что долгосрочный прогноз дает не точную информацию, а только общие тенденции. «Экстремальные явления становятся известны за несколько дней, а иногда и часов», – уточнил главный синоптик России.

В то же время Киктев добавил, что «пугать сейчас экстремальной зимой просто нет оснований, это было бы самонадеянно – никто из наших коллег из ведущих метеоцентров нагнетать так сейчас не будет».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.10.18

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