Москву накрыл туман: самолеты массово уходят на запасные аэродромы

Московские аэропорты не принимают рейсы из-за тумана. По информации сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту «Внуково» задержано 32 рейса, в «Домодедово» восемь задержано и пять отменено, в «Шереметьево» был задержан один самолет.

Причиной задержек авиарейсов во «Внуково» стал туман, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта. Утром из-за плохой видимости здесь не смогли приземлиться больше десятка рейсов, которым пришлось уйти на запасные аэродромы. В частности, четыре самолета из Перми, Уфы, Кемерово и Сургута совершили посадку вместо Москвы в Нижнем Новгороде.

Источник агентства отметил, что аэропорт работу не прекращал – решения о посадке принимали сами экипажи воздушных судов. При этом сообщается, что с вылетом из «Внуково» проблем нет.

В соцсетях пассажиры ушедших на запасные аэродромы рейсов пишут, что хотят побыстрее добраться до дома. «Целый час кружили над «Внуково», в итоге сели в «Домодедово», и что вы думаете? Нас не выпускают из самолета, – рассказала Дарья И. во «ВКонтакте». – Ждем почти час, сидим, а не выпускают потому что – вы будете очень смеяться, через 40 минут мы летим обратно во «Внуково». Отпустите, уже страшно лететь».

«Только приземлились. В «Домодедово» вместо «Внуково». Говорят, из-за тумана кружили полтора часа. Хорошо, что живы», – пишет Татьяна К.

«А приключения продолжаются. Вместо посадки в 6.15 во «Внуково» из-за тумана кружили 1.5 часа над Москвой, и приземлились в 7.50 в «Шереметьево», – отмечает Юлианна М. – При этом через минут 10 хотели дозаправиться и улететь во «Внуково». Из-за поднявшегося бунта в салоне самолёта, всё-таки высадили в «Шереметьево». Конечно, выдача багажа задерживается на неопределённое время по техническим причинам. Ох эти форс-мажоры».

Оперативно получить комментарий в администрации аэропорта «Внуково» не удалось. Сотрудники пресс-службы сообщили корреспонденту РИА «Новый День», что комментарии дает только начальник пресс-центра Мария Шаравина. Однако она не брала трубку мобильного телефона и на сообщение в мессенджере не ответила.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.18

Трамп допустил причастность Путина к отравлениям и убийствам. / В российских аэропортах станет меньше голосовых обращений. / National Interest: США проиграли войну в Сирии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»