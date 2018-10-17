Российских спортсменов будут штрафовать за допинг: следующий шаг – уголовная ответственность

В России будут штрафовать спортсменов и тренеров за использование допинга. Соответствующий законопроект сегодня был одобрен Госдумой в первом чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ предполагает, что сумма штрафа за использование или попытку приема допинга, равно как и за распространение подобных веществ, составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Представлявший законопроект либерал-демократ Игорь Лебедев заявил, что правительство РФ документ поддержало. Он отметил, что в сегодняшних реалиях новшество крайне актуально. При этом фактически пойманный на допинге спортсмен будет нести двойную ответственность – не только по спортивной линии, предполагающую отстранение от участий в соревнованиях и возможное лишение наград, но и административный штраф.

Депутат Николай Осадчий поинтересовался, каким образом высчитывался размер штрафа. Подобный вопрос возник и у его коллеги Римы Баталовой. «Для игровых видов спорта 30 и 50 тысяч – совсем не деньги», – пояснила она.

Лебедев признался, что соавторы законопроекта исходили не из вопроса о соразмерности наказания, а из возможности принятия документа в Госдуме. «Согласен, зарплаты у спортсменов высокие, штраф в 30 тысяч – копейки, но главное, что будет сделан первый шаг, – пояснил он. – Мы надеемся, что это остановит хотя бы часть спортсменов. Если это не поможет, следующим шагом будет либо увеличение штрафа, либо введение уголовной ответственности, как это сделано во многих странах».

В итоге законопроект был принят депутатами в первом чтении единогласно.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.10.18

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