Реальные доходы россиян в сентябре упали еще сильнее, чем в августе

По итогам сентября реальные располагаемые доходы населения России продолжили падение, снизившись на 1,5% по сравнению с прошлогодним уровнем. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в оперативном докладе Федеральной службы госстатистики (Росстат).

Судя по данным ведомства, падение этого показателя усилилось, поскольку в августе снижение было только на 0,9%.

В то же время, судя по подсчетам Росстата, в целом за девять месяцев 2018 года по сравнению с прошлогодним уровнем реальные доходы все-таки выросли на 1,7% без учета единовременной выплаты в 5 тысяч рублей пенсионерам в январе 2017 года. Если эту выплату учитывать, то рост в годовом выражении составил более скромные 1,1%.

Отметим, что реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, официальный показатель которой значительно меньше реального роста цен.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.18

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