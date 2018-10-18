Москва прощается с бабьим летом: синоптики обещают похолодание и дожди

В московском регионе в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, местами начнут моросить дожди, немного усилится ветер и похолодает.

Синоптики отмечают, что уже в пятницу, 19 октября, местами ожидается небольшой дождь, но тепло еще сохранится – до 14…16° в столице и 12…17° – в Подмосковье.

В субботу, 20 октября, ночью местами 4...6° в столице и 1…6° по области. Днем без осадков, но температура воздуха прогнозируется не выше 9…11° в мегаполисе и 7…12° в Подмосковье.

В воскресенье, 21 октября, ожидается сухая погода. Ночью 3…5° в Москве и 0…5° в Подмосковье, днем – до 10 – 11°.

В понедельник, 22 октября, местами пройдут небольшие осадки. Ночью температура понизится до -2…+3°, а днем потеплеет до 7…12°. Во вторник, 23 октября, временами осадки, ночью -1…+4°, днем 5…10°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.18

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