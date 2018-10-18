В Москве побит температурный рекорд

Сегодня в Москве воздух прогрелся до исторически максимальной отметки. Как сообщила пресс-служба Гидрометцентра России, в 14 часов температура в столице повысилась на станции ВДНХ до 17,9 градусов.

«Тем самым перекрыт предыдущий максимум температуры, 17,5 градуса, наблюдавшийся почти полвека назад, в 1967 году», – отмечается в сообщении.

Синоптики также уточнили, что температура воздуха продолжит повышаться, и точное значение рекорда максимальной температуры сегодняшнего дня, который войдет в историю метеонаблюдений в столице, будет известен к вечеру.

Самыми теплыми днями октября 2018 года можно назвать 16 и 18 числа, когда температура воздуха, по данным станции ВДНХ, оказывалась около 18 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.18

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