Скандальный журналист Денис Коротков попал в поле зрения Следственного комитета

Стали известны новые подробности скандала вокруг экс-журналиста «Фонтанки» Дениса Короткова, который ранее был заподозрен в пособничестве террористам. Судя по новым сведениям, просочившимся в медиа-пространство, Коротков лишился работы в известном питерском издании как раз из-за антироссийской деятельности. Теперь его «работу» проверит Следственный комитет.

Напомним, в начале октября в Уфе сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, спланированных сторонниками запрещенного в России террористического движения «Исламское государство». Одной из целей террористов были семьи двух военных летчиков, чьи данные были найдены в Интернете. Член Союза добровольцев Донбасса Михаил Комоляткин небезосновательно пришел к выводу, что к этому может быть причастен Денис Коротков, «журналист-расследователь», который в свою бытность сотрудником «Фонтанки» не раз публиковал личные данные военнослужащих Вооруженных сил РФ и русских добровольцев, отправившихся помогать борьбе с террористами в Сирию.

Нельзя исключать, что именно за это его и выгнали из «Фонтанки», поскольку редкое издание согласится иметь дела с потенциальным пособником террористов. Пока Денис Коротков штамповал скандальные материалы о темах, не связанных с запрещенными в РФ организациями вроде «ИГИЛ», он был нужен «Фонтанке». Но, замаравшись связями с террористами, Коротков стал для оппозиционного издания вредным раздражающим фактором.

Известно, что Коротков стал работать в «Новой газете», которая также очень известна своей непримиримой позицией по отношению российскому «режиму». Видимо, полной «колоды» этому изданию не хватало только такого журналиста, который заподозрен в связях с террористами.

Примечательно, что даже в «Фонтанке» не стали терпеть пренебрежение законодательством и журналистской этикой, когда Коротков слил в Сеть данные Героя России Романа Филипова. Вот что тогда заявило Минобороны: «В погоне за цитированием редакция «Фонтанки» нарушила пределы допустимого, в том числе элементарные понятия порядочности и этики журналистской деятельности. Используя ставшие известными в результате геройской гибели личные данные летчика майора Романа Филипова, некто Д. Коротков получил доступ к его персональным финансовым отчетам».

Зато в «Новой газете» Коротков наверняка придется ко двору. Там возможностей для антироссийской деятельности у него намного больше.

О себе Коротков говорит: «Я лишь журналист, который заинтересован в выходе публикации и в её эффективности. Иногда к нам поступают заказы от очень плохих людей, но нам в принципе всё равно, на кого работать. Если этому плохому человеку будет выгода, а мы в итоге сделаем хорошее расследование, то и хорошо».

Что это за заказы и «очень плохие люди»? Известно, что телефонный номер Короткова был даже у полевых «разведчиков» террористов запрещенной в РФ «ИГИЛ», о чем сообщал телеграм-канал Directorate 4. В то же время эту цитату вполне можно понимать, как приглашение заказать расследование о ком и о чем угодно, поскольку ему «всё равно на кого работать», а если «плохому человеку будет выгода, а в итоге будет хорошее расследование», то всё равно будет «хорошо».

Так или иначе, теперь деятельностью Короткова должен заняться Следственный комитет и другие спецслужбы. Член Союза добровольцев Донбасса направил в правоохранительные органы соответствующее заявление.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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