Спонтанные покупки под настроение: «грешит» каждый четвертый

Большинству жителей России свойственен рационализм при совершении покупок в магазинах, однако каждый четвертый позволяет себе спонтанные покупки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир».

На основе данных потребления 40 000 россиян, социологи пришли к выводу, что чаще всего жители России отправляются в магазины со вполне определенными целями – сделать большие закупки, пополнить запасы или экстренно докупить что-то необходимое. При этом регулярные походы со списком запланированных для приобретения товаров совершают 90% участников панельного исследования.

При этом шесть из десяти респондентов (60%) делают это с частотой несколько раз в неделю. Так, раз в неделю запланированную закупку делает почти каждый пятый респондент (22%), несколько раз в неделю – 30%, и каждый день – 8%. Раз в две-три недели со списком покупок в магазин отправляются 9% опрошенных. Раз же в месяц закупается каждая восьмая (12%) российская семья.

В то же время более половины (57%) россиян при этом в течение недели несколько раз докупают необходимые продукты или товары для дома. В ежедневном режиме это делают только 3% опрошенных. А по 27% респондентов признались, что занимаются дозакупкой либо несколько раз, либо один раз в неделю.

Практикуют россияне и спонтанные, незапланированные покупки. Так, почти четверть респондентов покупают что-то под настроение несколько раз в неделю: 3% – каждый день, 10% – несколько раз в неделю, а 11% – раз в неделю. При этом значительно большее количество респондентов ответили, что позволяют себе спонтанные покупки редко – раз в месяц (17%) или даже раз в 2-3 месяца (34%). Никогда же не делают незапланированных покупок 15% опрошенных.

В отличие от любителей внезапных покупок, рациональных потребителей, совершающих походы с целью присмотреться к ассортименту и ценам, оказалось значительно меньше – около двух третей (67%). 13% опрошенных совершают подобные вылазки раз в месяц, такое же количество респондентов осматривают новые торговые точки раз в 2-3 месяца. 8% готовы прогуляться, чтобы обновить свою шопинг-карту каждую неделю, а порядка 5% делают это ещё чаще. Тем не менее 33% отметили, что ни разу не испытывали желания отправиться в магазин только с ознакомительными целями.

Чуть больше участников опроса – 71% – отметили, что время от времени отправляются за покупками с целью развлечься, а также ради того, чтобы выбраться куда-то с друзьями. Раз в месяц такие походы «два в одном» устраивают 16%, раз в неделю – 8%. Порядка 5% отметили, что ходят в магазин ради развлечения не реже 2 раз в неделю.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян (15 000 домохозяйств в 220 городах), репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Данные в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели и обрабатываются автоматически.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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