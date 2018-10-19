Для России запланирована новая катастрофа

России угрожает новая катастрофа из-за действий правительства РФ, которое с запозданием внесло в Госдуму законопроект о продлении реформирования жилищно-коммунальной сферы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Выступая сегодня на заседании думского комитета по бюджету и налогам, где рассматривался вопрос о реализации госпрограммы о жилье и комфортной городской среде, Хованская отметила, что в этом году Госдума рискует не успеть принять федеральный закон №185, от которого зависит госпрограмма по переселению из аварийного жилья. «Это будет катастрофа», – сказала она.

Парламентарий также предложила Минстрою РФ, который курирует это направление, перестать заниматься показухой. «46,4 млрд рублей (предусмотрено) на городскую среду, и только 35,4 млрд – на устойчивое сокращение аварийного фонда. Как можно выделять такие средства на благоустройство дворов, а рядом дом, который непригоден для жилья? Зачем мы занимаемся этой показухой? Мы категорически настаиваем на том, чтобы «перебросить» эти цифры», – сообщила Хованская мнение своего комитета.

Аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк со своей стороны отметил, что темпы по сносу аварийного жилья не соответствуют тем, что были поручены президентом РФ: сейчас в России аварийным признано 13,9 млн кв метров жилья, а Минстрой, согласно документации, сможет переселить жильцов только с 9 млн кв метров.

«Предлагаем Минстрою вместе с регионами провести полную инвентаризацию жилфонда в РФ: выявить потенциально дома, типажи, серии, чтобы понимать какое жилье в определенные сроки будет признано непригодным для проживания и выстраивать долгосрочные программы по реновации такого фонда», – заявил Росляк.

После часового обсуждения нюансов госпрограммы глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров попросил аппарат зафиксировать все прозвучавшие вопросы и мнения, и объявил о завершении рассмотрения вопроса.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.10.18

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