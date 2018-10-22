Зима наступает: синоптики прогнозируют в московском регионе мокрый снег

В ближайшие дни в московском регионе ожидается существенное понижение атмосферного давления и ухудшение погодных условий. Согласно прогнозу синоптиков, в столице и Подмосковье пройдут дождь и мокрый снег.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, осадки в столичном регионе ожидаются в среду и четверг. «Земля сейчас теплая, снежный покров формироваться не будет, осадки будут в виде снега, но они будут в воздухе», – пояснил научный руководитель Гидрометцентра, слова которого приводятся на сайте ведомства.

На этом фоне ожидается резкое понижение атмосферного давления, которого упадет на 30 мм ртутного столба – до 725-727 мм.

«В понедельник высокое давление, в полночь, в ночь на вторник – оно самое высокое. Затем оно начинает стремительно падать. На 40 гектопаскалей, это соответствует примерно 30 мм ртутного столба», – сказал Вильфанд.

«У нас действительно очень сильное падение от очень высокого к очень низкому всего за два дня. Поэтому, вполне вероятно [ухудшение самочувствия], лучше всегда с медиками консультироваться», – отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.10.18

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