В Москве началась массовая проверка автобусов и водителей

В Москве после серии крупных аварий с участием пассажирских автобусов началась масштабная проверка транспорта, осуществляющего перевозки на межрегиональном и междугородном сообщении. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Предполагается, что особое внимание инспекторы ГИБДД уделят легальности перевозчиков, техническому состоянию автобусов и их соответствие нормативно-техническим требованиям, а также соблюдению времени труда и отдыха водителей.

В МВД пояснили, что соответствующее решение было принято в целях профилактики аварийности с участием автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, а также предупреждения и пресечения нарушений ПДД и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Как сообщал РИА «Новый День», в последние полгода в столичном регионе произошло несколько крупных аварий с участием автобусов и маршруток. В апреле в Пушкинском районе легковой автомобиль врезался в автобус, в котором находилось 40 детей и 17 взрослых, водитель легковушки погиб, 6 детей и 2 взрослых были госпитализированы.

В мае в Щелковском районе фура протаранила автобус, пострадало пять человек, в том числе трое несовершеннолетних.

В июле на Каширском шоссе произошла крупная дорожная авария, в результате которой перевернулся пассажирский автобус, где находились около 30 пассажиров, пострадало 12 человек.

5 сентября грузовик врезался в микроавтобус на трассе М-1, 1 человек погиб, 12 пострадало.

Накануне, 21 октября, в Дмитровском районе автобус «ПАЗ» под управлением 54-летнего водителя выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус «Ивеко». В результате погибли четыре человека, еще девять получили ранения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.10.18

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