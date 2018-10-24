Возможен ли прямой вооруженный конфликт между Россией и США? Голосование на сайте РИА «Новый День»

Взаимоотношения России и США переживают очередной виток жесткой конфронтации с уклоном в военную сферу. Вашингтон грозит выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), чтобы развязать себе руки с размещением этого вида вооружений в восточной Европе – в Польше планируется создать очередную американскую военную базу.

В Москве, судя по последним заявлениям, с настороженностью оценили эти планы США, но при этом заявили о подготовке ответных действий. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сделал поразившее многих заявление о том, что россияне попадут в рай в случае начала ядерной войны, но агрессор при этом «сдохнет». Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу пригрозил Польше мерами противодействия, если американская база там все-таки будет создана.

В то же время на Украине прошли совместные с американскими военными учения, в которых очевидно отрабатывались варианты боевых действий с Россией, для чего использовалась устаревшая советская техника, оставшаяся Киеву после распада СССР. Одновременно западная пресса, нагнетая обстановку, активно демонизирует президента РФ, называя его «мафиози», который якобы готов развязать Третью мировую войну.

В этой ситуации логично возникает предположение о возможной подготовке США военной операции против России. Редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: «Возможен ли прямой вооруженный конфликт между Россией и США?»

Варианты ответов:

Да, всё к этому идет

Да, но не с США, а их вассалами

Да, но на территории третьих стран

Нет, это просто бряцание оружием

Нет, но будет нагнетание обстановки и рост гонки вооружений

Нет, руководство России «сломается» и пойдет на уступки

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Москва, служба информации РИА «Новый День»

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