К Москве приближается снежный циклон: автомобилистов просят отказаться от поездок

В московском регионе ближе к вечеру ожидается мокрый снег с дождем. В связи с этим Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит водителей отказаться от поездок на личном транспорте.

По данным центра «Фобос», снег «подбирается» к московской области – 6 часов утра он был зафиксирован в 140 км от границ Подмосковья. По прогнозам синоптиков, к вечеру снегопад начнется в Московской области. В поздние вечерние часы и ночью очаги дождя с мокрым снегом возможны и в столице. Максимальная температура в Москве прогнозируется +4…+6°, по области +2…+7°.

В связи с ухудшением погодных условий, ЦОДД предупреждает об опасностях на дороге.

«На дорогах будет скользко! От поездок на личном автомобиле лучше отказаться, а если это невозможно, то будьте предельно внимательны на дороге и соблюдайте ПДД», – говорится в сообщении, опубликованном с твиттере центра.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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