МЧС предупреждает: в Москве ожидается гололедица и порывистый ветер

В Москве в ночь на субботу, 27 октября, ожидается гололедица и порывы ветра до 17метров в секунду. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ведомства, ночью температура воздуха в столице составит -1…+1°, днём – 5…7°С. Ночью возможны небольшие осадки, местами гололедица.

По данным Гидрометцентра РФ, в воскресенье, 28 октября, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха составит 4-6°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.10.18

Россия в эпицентре природных катаклизмов: скоро начнут падать дома. / Число миллиардеров в мире увеличилось на 200 человек. / «Слишком высокие риски»: страховщики уже не хотят связываться с «Роскосмосом». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»