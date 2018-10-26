Россиянам сократили отопительный период

В России за последние годы сократился отопительный период. Причиной, по мнению ученых, стало глобальное потепление. В среднем по стране отопление сейчас действует на пять дней в году меньше, чем пять лет назад.

«Количество дней с высокой среднесуточной температурой увеличилось, и отопительный период сократился на 5 дней. А вы знаете, что отапливают у нас только тогда, когда средние температуры ниже, например, 10 градусов. Это уже говорит о том, что количество теплых дней увеличилось», – сказал корреспонденту РИА «Новый День» почетный президент Всемирной метеорологической организации Александр Бедрицкий.

Собеседник агентства отметил, что эффект климатических изменений для нашей страны выражается также в учащении засух и перераспределении осадков: по данным ученых, на европейской территории количество осадков должно уменьшаться, а в Сибири – увеличиваться. «И вот здесь очень интересно получается, – отметил Бедрицкий. – Если это взять и применить к конкретным явлениям – то получится ерунда: в Сочи, например, осадки должны бы уменьшаться. Это говорит о том, что нельзя делать выводы на основе выхваченных на коротком отрезке времени событий и связывать их с долгосрочными периодами. Тут требуется время. Для науки это очень важно – изменения климата фиксируются в период минимум 30 лет. Поэтому ученые всегда так осторожно об этом говорят».

Вопросы изменения климата сегодня обсудили участники видеомоста Москва – Дели. Речь шла о докладе ученых, посвященном глобальному потеплению. 8 октября на очередной сессии межправительственной группы экспертов ООН специалисты из 40 стран представили отчет о том, как изменится жизнь на Земле, если выбросы парниковых газов сохранятся на сегодняшнем уровне. В документе отмечается, что уже принятых обязательств не хватит для того, чтобы сдержать потепление в пределах полутора градусов – поэтому необходимо предпринять еще ряд неотложных мер, в частности, по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.10.18

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