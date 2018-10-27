Призывают к беззаконию и провокациям: информатор «Новой газеты» дал показания против издания

Минувшая неделя стала сеансом саморазоблачения для «Новой газеты», публикация в которой об исчезновении важного источника издания Валерия Амельченко заинтересовала даже правоохранительные органы. Однако в итоге выяснилось, что «исчезновение» было лишь провокацией, которая обернулась против газеты.

Политолог и публицист Армен Гаспарян в своем микроблоге представил заявление Валерия Амельченко в полицию. В документе указано, что «секретному информатору» «Новой газеты» обещали 300 тысяч рублей за весьма несложную работу: он должен был начитать на диктофон текст, который написал журналист Денис Коротков, а затем исчезнуть.

Известно, что несколько недель назад журналист «Новой газеты» Денис Коротков заявил в правоохранительные органы, что его «информатор» Валерий Амельченко бесследно исчез. Якобы в преддверии этого Коротков получил от него информацию о «грязной работе», которую тот выполнял по заказу бизнесмена Евгения Пригожина. Полиция объявила Амельченко в розыск, однако на этой неделе он сам явился к правоохранителям и рассказал о незаурядных методах работы «Новой газеты» и ее сотрудников.

«Информатор» заявил, что Денис Коротков сам нашел его и сделал провокационное предложение. В своих показаниях он пояснил, что должен был зачитать под запись некий текст, который написал журналист. За такую услугу ему предложили 300 тысяч рублей. Заявление Амельченко в полицию на своей странице в Twitter опубликовал политолог Армен Гаспарян.

«Нашелся секретный информатор «Новой газеты» Амельченко, которого за правду о нашем Мордоре похитило НКВД, бросило в ГУЛАГ и расстреляло. Как и всегда, рукопожатные врали», – прокомментировал эту историю эксперт.

Подписчики Гаспаряна тут же задались вопросом: неужели «Новой газете» и это сойдет с рук? Пользователи предложили официально возвести это издание в ранг «фейк СМИ».

Комментируя эту ситуацию, обозреватель журнала «Однако» Роман Носиков в интервью «Федеральному агентству новостей» заявил, что подобный финал был ожидаем, и в этом нет ничего удивительного. «Это же Коротков», – отметил он. Эксперт указал на то, что «Новой газете» необходимо знать границы – изданию нельзя спускать все это с рук, но и закрывать не стоит.

Носиков предложил сохранить газету в качестве «заповедника гоблинов». Он напомнил, что есть, к примеру, серпентарии, куда все ходят смотреть на ядовитых змей. «Люди должны видеть, что такое либеральная пресса, отпущенная в свободное плавание», – пояснил свою позицию журналист.

Он выразил мнение, что лучшей агитацией против либералов являются действия либералов, которым дали волю. По мнению Носикова, они смогли рассказать о себе так, как не удалось бы никому. Обозреватель не смог оставить без внимания лозунг «Новой газеты» – «Стань соучастником», с помощью которого она ищет средства к существованию. Журналист выразил уверенность, что Дениса Короткова обязательно привлекут к ответственности за мошенничество и клевету. Как резюмировал собеседник агентства, на фоне этой грязной истории становится ясно, что издание призывает стать соучастником «беззакония и провокаций».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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