В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило о резком ухудшении погодных условий в московском регионе. Согласно прогнозу синоптиков, в столице и Подмосковье ожидается дождь, который будет сопровождаться сильным ветром до 17 метров в секунду.

В МЧС уточнили, что предупреждение действует с 20:00 мск 27 октября до 04:00 мск воскресенья, 28 октября.

Спасатели советуют во время непогоды закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ и водопровод. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы», – отмечается в сообщении.

При этом спасатели рекомендуют во время ненастья не использовать лифты. На улице нужно укрываться в прочном здании или подъезде, не подходить к деревьям и конструкциям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.10.18

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