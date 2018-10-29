Человечеству угрожает глобальная война, которой сложно что-либо противопоставить. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День» заявил известный итальянский публицист, писатель, журналист Джульетто Кьеза в своем выступлении в рамках «Зиновьевских чтений» в Москве. Он подчеркнул, что человечество уже отформатировано, «их мозг уже обеднен – это антропологическая мутация», которая может обернуться плачевными последствиями.

«Сегодня в метро я видел только людей, которые смотрели этот инструмент, – сообщил он, продемонстрировав свой мобильный телефон. – Это инструмент форматирования мозга». Кьеза подчеркнул, что этот процесс стремительно набирает обороты, и в сегодняшнем мире «все происходит на такой скорости, которая нам не дает времени», чтобы собраться и что-то противопоставить негативным тенденциям.

По его оценке, сегодня мир живет в условиях, когда капитализма уже нет. Сейчас не уже существует известной схемы: товар деньги товар, так как товара в ней больше нет. «Самый вероятный исход этой ситуации – война, – заявил писатель. – Гигантская, безлимитная война».

По его мнению, мир находится в ситуации, когда стремительный технологический прогресс изменил основу жизни человечества, которое фактически разделилось на 2 части: очень узкая группа богатых людей и все остальные. «Это 20-30-150 людей, которые управляют миром, а с другой стороны 7,5 млрд людей, которые не имеют возможности реагировать, поскольку они уже форматированы, их мозг обеднен, это антропологическая мутация», – констатировал Кьеза.

Он считает, что силами одного человека невозможно противостоять этим процессам. «Нужны большие деньги, ресурсы, которые есть у государств. Какие государства способны сопротивляться? Китай, Россия, Иран», – сказал он и отметил, что «есть ли в России руководитель, способный думать на этом уровне» – он не знает.

Девятая международная конференция «Зиновьевские чтения» проходит сегодня в МИА «Россия сегодня», ее тема – «Постсоветизм и посткапитализм А. А. Зиновьева: какой социально-политический строй мы хотим и можем создать?» Первая панельная дискуссия посвящена поиску альтернативы глобальному капитализму.

В числе участников встречи – вдова А. Зиновьева Ольга Зиновьева, режиссер Никита Михалков, политики Сергей Миронов, Сергей Бабурин и Сергей Железняк, а также российские и зарубежные журналисты, публицисты, ученые.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.10.18

«Иллюзий больше нет, перемены – близко»: противники пенсионной реформы обещают продолжить борьбу. / Россияне не спешат покупать туры на Новый год из-за курса рубля и обещанного Египта. / Президента Грузии выберут во втором туре: Москве важна победа Зурабишвили. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»