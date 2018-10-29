Россия «выпала из обоймы» и превратилась в «осажденную крепость» Режиссер Никита Михалков о современной ситуации в РФ и на Западе

Россия стала последним оплотом человечности и нравственности – именно поэтому ее в западном мире «не хотят знать, видеть сильной и самостоятельной, относиться с уважением». Такое заявление, как передает корреспондент РИА «Новый День», сделал известный кинорежиссер Никита Михалков в своем выступлении на девятых «Зиновьевских чтениях», которые проходят сегодня в Москве. По его оценке, в этих условиях Россия является «осажденной крепостью».

«Мы последний оплот всего того, что называется человеческое в самом большом смысле существование – со своими нравственными представлениями о жизни, пониманием добра и зла и так далее, – заявил Михалков. – Мы должны это понимать. И мы должны понимать, что когда это происходит снаружи вокруг нас, какую ответственность это накладывает на нас внутри той крепости, которая называется Россия. И видеть, каким образом существуют силы внутри, готовые открыть ворота в этой осажденной крепости».

Михалков отметил, что выступавшие ранее в рамках чтений спикеры забыли упомянуть о понятии веры, религиозного самосознания, которые являются основой для человека, его поступков и нравственности. «Когда мы слышим эти слова – толерантность, мультикультурализм – мировая болтовня заболтала самое главное: представления человека о добре и зле», – подчеркнул он.

Михалков обратил внимание, что у большинства руководителей крупных стран нет детей. «Как они могут представлять себе будущее, если у них нет детей?» – поинтересовался он.

Режиссер напомнил о мировом наследии культуры, литературы, философии, и попросил участников встречи представить, что будет, если все это исчезнет. «Ради чего жить? Иван Ильин сказал, что жить стоит ради того, за что можно умереть, – напомнил Михалков. – А за что может сегодня умереть Европа? За комфорт? Европа предала себя самою, ее нет! Они думают, если существует ЕС, и если соберутся вместе 15 стариков будет один молодой? Нет! Это будет старик. Там нет новой крови, продолжения этого ядра европейский культуры».

Толерантность, отметил Михалков, привела к тому, что Европа заполонена людьми, которые не хотят говорить на ее языках, не хотят признавать ее культуру и презирают европейцев. Эти люди готовы умереть за ислам, и забрать с собой европейцев. «Я посмотрел картину «Молодой папа», и взглянул на нее глазами представителя ислама, – рассказал режиссер. – И думаю: братцы, вы о чем? Если вы это рассказываете о наместнике бога на земле, идите лесом! Вы никогда не сможете отстаивать то, во что вы верите. Вы потеряли силу веры, растворились».

Михалков раскритиковал и Голливуд за обесценивание смерти на экране. «Убивают тысячи человек – никого не жалко. Достоевский написал о человеке, который кокнул бабушку, и какие мучения пришли к нему», – констатировал он.

Кинорежиссер также отнес к ситуации в Европе высказывание своего деда, историка Кончаловского: «Государство, где утеряно понятие греха и стыда, порядок может поддерживать только полицейским режимом и насилием». Он пояснил, что все нападки на Россию со стороны западных стран объясняются тем, что Россия «выпала из обоймы» в своем нежелании идти по общеевропейскому пути развития.

С ним согласилась вдова Александра Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева. «Нас не признают людьми первого сорта потому, что мы есть люди экстра-сорта, – заявила она. – Все что связано с Россией явление особое, и не только благодаря недрам и протяженности. А благодаря главному элементу: русскому человеку».

Девятая международная конференция «Зиновьевские чтения» проходит сегодня в МИА «Россия сегодня», ее тема – «Постсоветизм и посткапитализм А. А. Зиновьева: какой социально-политический строй мы хотим и можем создать?» Первая панельная дискуссия посвящена поиску альтернативы глобальному капитализму.

В числе участников встречи – вдова Александра Зиновьева Ольга Зиновьева, режиссер Никита Михалков, политики Сергей Миронов, Сергей Бабурин и Сергей Железняк, а также российские и зарубежные журналисты, публицисты, ученые.

Москва, Татьяна Дорофеева

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