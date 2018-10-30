Это фальсификат: эксперты «Росконтроля» опять не нашли качественный творог

Третья по счету экспертиза 9-процентного творога известных торговых марок вновь не смогла выявить качественный продукт. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль».

Совместно со специалистами ФГАНУ «ВНИМИ» и ФБУ «Ростест-Москва» творог марок «Останкинское», «Милава», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Дмитровский молочный завод», «Коровка из Кореновки» и «Искренне Ваш» был исследован по 50 показателям качества, безопасности, соответствиям маркировке и органолептическим свойствам.

В «Росконтроле» отметили, что исследование все-таки открыло положительную тенденцию. Растительных жиров не выявлено ни в одном из проверенных образцов, но был обнаружен крахмал, который запрещен в натуральных молочных продуктах как немолочный компонент, во всех образцах, кроме творога «Останкинское».

Как отметил руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов, в крахмале как таковом ничего опасного или вредного нет, но в составе натуральных молочных продуктах он не должен использоваться. «Обычно производители добавляют его для придания продукту густоты и, естественно, не указывают в составе. Также крахмал позволяет замаскировать не слишком качественное исходное сырье. В результате мы получаем ненатуральный продукт, пищевая ценность которого существенно отличается от ожидаемой», – подчеркнул специалист.

Исследование также показало, что в сотни, а где-то и в тысячи раз меньше положенного, количество молочнокислых бактерий в продукции брендов «Милава», «Домик в деревне», «Коровка из Кореновки», «Домик в деревне». При этом в ряде образцов была обнаружена плесень, в том числе в «Останкинском».

«Наличие плесени в продукции – признак санитарного неблагополучия производства или нарушение технологии изготовления творога. Образцы «Милава», «Останкинское», «Искренне Ваш» и «Дмитровский молочный завод» признаны опасными для потребителей», – подчеркнули в «Росконтроле».

В итоге – все товары были занесены экспертами в черный список по совокупности нарушений. «К сожалению, такие результаты в целом отражают ситуацию на молочном рынке. В Каталоге Росконтроля 30 проверенных видов творога различной жирности, и только 7 из них рекомендованы к покупке», – уточнили в Союзе потребителей «Росконтроль».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.18

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