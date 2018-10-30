Крупное энергомошенничество с минобороны РФ: под стражу отправлены два фигуранта

Технический директор ОАО «Оборонэнергосбыт» Юрий Ющак и генеральный директор компании «ЭнергоДата» Вадим Матвеев, подозреваемые в крупном мошенничестве, отправлены под стражу. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы.

Как сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова, Ющак был арестован 8 октября. «Арест был обжалован в Мосгорсуде, однако постановление суда первой инстанции оставили без изменения», – сказала она в комментарии «Интерфаксу».

Аналогичное решение принято в отношении Матвеева, который был арестован 13 сентября, но это решение было отменено 15 октября в Мосгорсуде. «18 октября в Хамовническом суде Москвы его снова арестовали. На данный момент в суд поступили материалы о продлении срока содержания под стражей», – сказала Мышелова и уточнила, что рассмотрения ходатайства следствия еще не назначена, уточнила она.

Ющаку и Матвееву инкриминируется мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее Хамовнический суд Москвы санкционировал арест до 13 ноября бывшего гендиректора ОАО «Оборонэнерго» Михаила Фомина, обвиняемого в хищении средств Минобороны. Он также подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц (ч.4 ст.159 УК РФ).

По данным СМИ, новые фигуранты в уголовном деле о хищениях денежных средств Минобороны в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) появились в ходе расследования аналогичного уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого является бывший гендиректор ОАО «Оборонэнергосбыт» Александр Змихновский, который был заочно арестован по решению Мосгорсуда.

В СМИ сообщалось, что «Оборонэнергосбыт» являлось монопольным поставщиком электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны РФ, и ее руководство летом 2015 года заподозрили в хищении почти 450 млн рублей. Однако задержать Змихновского не удалось – он улетел в Турцию. В сентябре 2016 года следствие заподозрило в причастности к мошенничеству также топ-менеджеров ОАО «Оборонэнерго», осуществляющего передачу, распределение электроэнергии и энергоснабжение воинских частей.

20 августа Арбитражный суд Москвы признал «Оборонэнергосбыт» несостоятельным (банкротом).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.18

Ученые: популярный продукт сжигает жир во сне. / ФСБ задержала пограничника за продажу информации о Петрове и Боширове. / «Затягивание поясов не имеет предела…» России угрожает новый кризис. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»