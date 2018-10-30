Мутко о росте «мусорных» тарифов: «Страшно называть»

Правительство РФ намерено обсудить негативные последствия ещё одного своего решения, связанного с «мусорной реформой» в стране. Судя по словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, россиянам приготовиться снова затянуть пояса, поскольку очень вероятен резкий рост тарифов на вывоз твердых бытовых отходов. «В некоторых регионах серьезный. Страшно называть», – заявил он.

Мутко заверил, что сейчас тариф на сбор мусора никак не регулируется правительством. «Операторы сейчас выставляют тарифы, это нерегулируемо. Губернатор, который принимает решение, должен понимать, что каждый гражданин платит рублем за вывоз мусора», – уточнил вице-премьер, слова которого цитирует РБК.

Мутко отметил, что кабинет министров рассчитывает «на разум». «Здесь мы на разум рассчитываем, но видя, что сегодня запросы очень большие, я думаю, что правительство еще к этой теме вернется», – сказал он.

Вице-премьер также отметил, что сейчас проблемами сбора мусора занимается министерство экологии РФ. «Мы договорились, что в ближайшее время они сформулируют подходы», – сказал Мутко.

Как известно, с 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему утилизации отходов, для ее запуска регионам было необходимо до 1 марта принять территориальную схему обращения с отходами, до 1 мая выбрать на конкурсе регионального оператора по вывозу и переработке мусора, подписать с ним соглашение и до 1 июля утвердить новые тарифы для населения.

В результате реформы, которую инициировало правительство РФ, в каждом регионе появится компания-оператор, которая будет отвечать за вывоз и безопасную утилизацию мусора, а также территориальные схемы обращения с отходами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.18

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