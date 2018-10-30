В 2019 году дачникам грозят новые неприятности

В 2019 году после вступления в силу нового закона российские садоводы при проведении общих собраний могут столкнуться с такой же проблемой, что и жильцы многоквартирных домов, которые нередко заявляют о фальсификациях управляющих компаний. Такие опасения в комментарии корреспонденту РИА «Новый День» высказал председатель межрегионального отделения Союза садоводов России в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Алексей Кучеров.

Речь идет о вступлении в силу федерального закона (ФЗ) 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Этот документ разрешает проводить общие собрания садоводческих объединений не только в очной и заочной форме, как было ранее, но и в очно-заочной. При этом собственники квартир в многоэтажках жалуются, что управляющие компании умудряются подтасовать результаты голосований, а очную часть собрания провести в такое время, когда большая часть жильцов не имеет возможности на нем присутствовать.

«Думаю, что мы столкнемся с этой проблемой, – отметил Алексей Кучеров. – Но в садоводческом товариществе все значительно проще. Протоколы собраний МКД выставляют сегодня на сайты, и там непонятно кто был, кто подписал данные документы. У нас пока садовые товарищества не выставляют такие документы. Мы попросили Минэкономразвития прописать в законе одним из пунктов, что садовые товарищества тоже должны отчитываться, то есть не только садоводам предоставлять документы, но и выкладывать всю эту отчетность на каком-то ресурсе. И там уже все будет четко видно».

Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступит в силу с 1 января 2019 года. Согласно документу, упраздняются все организационные формы дачников и садоводов, кроме двух: садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. Каждое СНТ и ОНТ обязано к 1 января открыть расчетный счет в банке для того, чтобы принимать платежи и взносы владельцев участков. Оплата наличными председателю или бухгалтеру будет невозможна.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.10.18

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