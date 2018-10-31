Ноябрьские праздники в Москве: синоптики обещают дождливое потепление

Предстоящие ноябрьские праздники в Москве будут пасмурными и дождливыми, но теплыми. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха повысится до 11 градусов.

Очередное потепление начнется завтра, 1 ноября. В четверг местами возможен небольшой дождь при южном ветре до 5-10 метров в секунду. Температура повысится до + 8°, прогнозирует Гидрометцентр России. В пятницу, 2 ноября, воздух прогреется до +9°, но при этом вновь возможен дождь.

В выходные дни сохранится пасмурная погода, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха будет колебаться от +5° до +11°. В нерабочий понедельник, 5 ноября, температура сохранится в пределах 11°.

Между тем, как отмечают специалисты центра «Фобос», сегодня, 31 октября, сегодня максимальная температура в Москве останется чуть ниже климатической нормы и не превысит +2°. Осадки маловероятны, а атмосферное давление составит 763 мм рт. ст.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.18

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