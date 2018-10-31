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Среда, 31 октября 2018, 15:13 мск

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Прокуратура проверит действия Дениса Короткова на предмет «заведомо ложного доноса»

Расследование Дениса Короткова, опубликованное «Новой газетой» 22 октября, возмутило журналистское сообщество своим непрофессионализмом и использованием ложных свидетельских показаний в качестве доказательств. Коллеги по цеху из общественно-политического издания PolitRussia попросили проверить его действия на предмет наличия состава преступления по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». По мнению Руслана Осташко, Короткова следует привлечь к уголовной ответственности.

В своем расследовании журналист «Новой газеты» рассказывает о незаконном испытании ядов на военнопленных в Сирии. При этом он опирается на показания «тайного осведомителя» Валерия Амельченко. Из доказательств – только фотографии ближневосточных пейзажей, на поверку сделанные вовсе не в Сирии, а в Ливане. Не обошлось и без упоминания петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, на имени которого Денис Коротков сделал себе карьеру.

Примечательно, что, едва излив свои откровения Короткову, таинственный информатор пропал. Журналист подал заявление в правоохранительные органы, указав, что Амельченко перестал выходить на связь. После этого он начал строить собственные версии исчезновения Амельченко, предполагая даже похищение и убийство.

Однако три недели спустя «информатор» внезапно обнаружился, цел и невредим. Он самолично явился в 64-й отдел полиции Санкт-Петербурга, где попросил прекратить розыск, а также обстоятельно изложил подлинную версию событий.

Оказалось, что расследование Дениса Короткова было от начала и до конца выдумкой. Он сам вышел на Амельченко и предложил ему озвучить под запись заранее выдуманные тексты, пообещав за это солидную сумму, 20 тысяч евро. Амельченко прельстился солидным кушем и согласился на эту «шпионскую аферу». Однако Коротков его обманул, заплатив всего 200 тысяч рублей.

Руслан Осташко уверен – подобное поведение не только порочит профессиональной этике и чести журналиста, но и нарушает российское уголовное законодательство. Поэтому он предложил прокуратуре дать оценку действиям Короткова:

«Редакция общественно-политического издания PolitRussia считает, что подобные действия журналиста общественно-политического издания «Новая газета» Дениса Короткова подлежат уголовной ответственности согласно статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», – отмечается в обращении. – На основании изложенного в соответствии со статьями 26, 27 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» просим провести проверку изложенной в данном обращении информации и принять необходимые меры».

Вышеупомянутая статья предусматривает наказание от штрафа в 120 тысяч рублей вплоть до шести лет лишения свободы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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