Межсезонье в Москве затягивается: зима «опаздывает»

Приход зимы в московском регионе откладывается: ноябрь и начало декабря будут теплыми – температура воздуха будет превышать климатическую норму. Такой прогноз, как передает корреспондент РИА «Новый День», озвучил сегодня директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев на пресс-конференции в Москве.

«По многолетним климатическим данным, температура в столице устойчиво переходит через 0° в сторону отрицательных значений 10 ноября. Но если посмотреть на сегодняшние прогнозы, мы видим, что ближайшие декады температура выше нормы, по всей видимости, приход [зимы] откалывается», – сказал Киктев.

При этом, по его оценке, снег в столице ляжет только ближе к новому году. «Формирование снежного покрова, как правило, – конец третьей декады ноября. По сегодняшним прогнозам, скорее, срок может быть чуть сдвинут ближе к новому году. Зима не будет ранней», – уточнил он.

Глава Гидрометцентра России также отметил, что сейчас большая часть синоптиков сходится на том, что зимой в высоких широтах будет высокие температурные аномалии, особенно это касается Якутии, Чукотки и Северо-западного региона.

Когда в московский регион придет весна, говорить сейчас рано, отметил Киктев и напомнил, что «месяц больших перемен» чаще всего – апрель.

«Если говорить про климатический прогноз, в Москве переход температуры через 0° в стороны положительных значений конец марта – начало апреля. Разрушение снежного покрова – 1-2 декада апреля. Как правило, месяц больших перемен – это апрель», – сказал он.

Говоря о предстоящих праздничных выходных, глава Гидрометцентра отметил, что на ноябрьских праздниках Москва окажется в центре циклонической активности. «Над Балтикой располагается область циклонической активности. Атмосферные фронты будут постепенно перемещаться в нашу сторону. Они придут к нам в ночь с 3 на 4 ноября. Поэтому в столице, в Центральном регионе, местами небольшой дождь, в воскресенье – дождь. Понедельник уже более сухой день, основные зоны отсадков из столицы должны будут переместиться на восток. Температура в ближайшие выходные поползет вверх – 5-10° тепла», – сообщил Киктев.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.10.18

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