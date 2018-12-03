«Чаша терпения»: россияне больше не хотят терпеть хамство и беспредел чиновников

Жители России отказываются терпеть хамство и несправедливость со стороны чиновников. Об этом свидетельствуют данные доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в стране.

«Череда скандалов последнего времени, подобных оскорбительным заявлениям чиновников, за которыми все чаще следуют отставки, показывают, что в обществе произошли важные изменения: стандарты «терпимости» к несправедливости и чиновному хамству стали заметно ниже», – цитирует данные доклада РИА «Новости».

В исследовании поясняется, что перемены в умах граждан произошли после возвращения Крыма в состав России. «Важной предпосылкой такого изменения общественной атмосферы стала общественная консолидация, патриотический подъем – тот самый «посткрымский консенсус», который и сегодня никуда не исчез», – уверяют авторы доклада.

Напомним, в экспертном сообществе второй год обсуждается тема о том, что «крымский консенсус», который произошел после присоединения Крыма в 2014 году, закончен. При этом действия нового правительства «четвертого срока» Владимира Путина на фоне продолжающегося экономического кризиса вызывают массовое недовольство граждан. Увеличение налоговой нагрузки, повышение пенсионного возраста, а также нарастающая пропасть между богатыми и бедными, как считают политологи, уже заметно сказалось на протестном голосовании в сентябре этого года, где позиции кандидатов от власти сильно пошатнулись.

Москва, Мария Вяткина

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