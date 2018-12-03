Неделя в Москве ожидается снежной

В московском регионе в ближайшие дни ожидается относительно теплая погода со снегопадами. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, столбик термометра может достигать плюсовых отметок, но в конце недели опять похолодает.

Во вторник, 4 декабря, местами ожидается небольшой снег. Ночью -9…-7° в столице и -12…-7° по области, днем потеплеет до -2…0° в мегаполисе и -5…0° в Подмосковье.

В ночь на среду, 5 декабря, вновь прогнозируется небольшой снег, -4…-2° в столице и -7...-2° по области. Днем также ожидаются осадки. Максимальная температура составит -1…+1° в Москве и -4…+1° в Подмосковье.

В четверг, 6 декабря, ночью будет идти снег, -4…-2° в Москве и -7…-2° по области. Днем пройдет небольшой снег, но станет холоднее, чем накануне. В Москве ожидается -3…-1° и -6…-1° в Подмосковье.

В пятницу местами также возможен небольшой снег, похолодание продолжится: ночью ожидается -12…-7°, днем -9…-4°. В субботу небольшой снег, ночью -14…-9°, днем -8…-3°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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