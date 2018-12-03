Зима: в Московском зоопарке еноты впали в коллективную спячку

В Московском зоопарке впали в спячку не только медведи, но и еноты, енотовидные собаки и сурки, также еноты-полоскуны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба зоопарка.

Специалисты отметили, что обычно в состоянии сна и дремы еноты находятся до апреля, однако не исключили, что в теплые дни зверьки будут выходить из домиков и греться на солнышке, так что посетители смогут увидеть их и зимой.

«Уникальная особенность енотов заключается в том, что в спячку зверьки впадают коллективно: несколько особей спят в одном логове, тесно прижавшись друг к другу», – пояснили в зоопарке. Это помогает зверькам сохранять тепло и переносить морозы. Еноты, как и медведи, чувствительны к переменам температур – чем холоднее зима, тем крепче они спят.

С приходом холодных дней в зоопарке заснули также енотовидные собаки и сурки. Температура тела сурков опускается до 8 градусов, частота сердцебиения и дыхания уменьшается, замедляются все обменные процессы в организме. В состоянии анабиоза зверьки пребывают до наступления весны – пробуждаются они, только когда сходит снег, то есть проспать могут до 7 месяцев. За время спячки эти зверьки теряют до трети общей массы тела, а за лето и осень им удается набрать до 6 килограммов.

В зоопарке также уточнили, что сурки – самец Арчи и самка Нагайна – заснули еще в начале октября. Все лето они старательно накапливали запасы жира, чтобы хватило на долгую зиму, а осенью принялись готовить свою норку к зиме – числи ходы, выстилали соломой спальную камеру. При этом работой занимался самец, а Найгайна старательно собирала оставленные киперами лакомства и сочную траву. В августе в рацион животных добавили жирные семена.«Нужно отметить, что несмотря на свой безобидный облик, сурки достаточно агрессивные животные, способные с настоящей яростью защищать свою территорию, атакуя чужака, пусть даже он превосходит их по размеру», – отметили в зоопарке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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