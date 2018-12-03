«Это революция, господа»: Россия отказалась от «атлантической солидарности»

Россия совершает революцию в мировой политике: на прошедшем в Аргентине саммите G20 РФ действовала «вызывающе», продемонстрировав свободу от западных стереотипов, и отреклась от «атлантической солидарности». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров подчеркнул, что саммит G20 в очередной раз доказал, что улучшения российско-американских отношений в ближайшее время не будет, так как для президента США Дональда Трампа гораздо важно определиться с внутриамериканскими проблемами и торговой войной с Китаем. В отношении России он наверняка будет предпринимать шаги в рамках уже сложившейся стратегии.

«Стратегия Трампа строится на том, что он ставит вопрос, а они (его оппоненты) предлагают условия того, как сохранить тот или иной договор. Так было с Кореей, с Мексикой. Он (Трамп) и его администрация рассчитывают сделать то же самое с Россией. Он считает, что санкции против России срабатывают или они сработают, если еще усилить давление, то вопрос о мягкости русских будет решен», – полагает Сидоров.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин со своей стороны отметил, что для России обстановка, в которой проходил саммит, была довольно напряженной.

«Саммит проходил под эгидой того, что в отношении России опять предпринимать какие-то меры репрессивного характера из-за известного инцидента в Азовском море. На мой взгляд, успехом России как раз стало то, что эту тему удалось снять», – отметил Мухин.

По его оценке, Россия перешла «в активную фазу» работы со странами, которые, так или иначе, не могут или не хотят взаимодействовать США. «Тактика приносит свои плоды, потому что Россия рассматривается как страна, которая может и говорит США: «Нет», – считает эксперт.

«Если Китай отмалчивается или присоединяется к России, когда это необходимо Китаю, Россия единственная страна, которая занимает активную позицию. И здесь у Путина по понятным причинам график был загружен, потому что список стран, которые недовольны поведением США, ширится», – уточнил Мухин.

По мнению эксперта, на саммите президент РФ в очередной раз продемонстрировал собственную формулу общения и позицию, выверенную в российском Совбезе. «Россия, не оглядываясь на шепот европейских коллег за спиной, общается практически со всеми. У Владимира Путина сформировалась определенная форма общения с теми, с кем он хочет или не хочет общаться. И это не просто личный подход к решению проблем, с которыми сталкивается Россия», – подчеркнул он.

Как считает Мухин, именно в этом ключе стоит рассматривать приветствие между Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль-Саудом. «Такое неординарное и экстравагантное встреча/рукопожатие, если это можно так назвать, с принцем Салманом было воспринято как новая модель поведения России. Мы, несмотря на довольно сложные отношения Запада к этому политическому деятелю, тем не менее, абстрагируемся от этого и развиваем свою собственную формулу отношений с Саудовской Аравией – мы не проявляем атлантической солидарности», – отметил Мухин.

С его точки зрения, такую позицию Москвы можно назвать вызывающей. «Есть определённые моменты, которые подтверждают, что она вызывающая. И это состояние внутренней свободы от стереотипов и условностей – это и есть революция, которую Россия делает в мировой политике. Это революция, господа», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.12.18

Все «шишки» на Россию: США попытались отвлечь мир от торговой войны с Китаем. / В Москве нашли сайт, где торговали детьми – теперь там фото маньяка Чикатило. СКР начал проверку. / Зима: в Московском зоопарке еноты впали в коллективную спячку. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»