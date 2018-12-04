Туман и гололедица: в московском регионе объявлен повышенный уровень погодной опасности

В Москве объявлен повышенный «желтый» уровень опасности из-за гололеда. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в материалах на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует с 21:00 4 декабря до 21:00 5 декабря. Как считают синоптики, гололедица будет носить локальный характер и, скорее всего, затронет в основном западные, северо-западные районы Московской области, а также соседние области Центрального региона.

Согласно прогнозу метеорологов, в среду, 5 декабря, ожидается небольшой снег, местами налипание мокрого снега, туман, гололед. Температура в столице днем -1…1°, по области -4…1°. Ветер южный 5-10 м/с.

Потепление, которое идет в регион, также создает опасность формирования тумана, предупреждают синоптики. В четверг, 6 декабря облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха будет колебаться от -1° до -6 °. В пятницу, 7 декабря, небольшие снегопады продолжатся, днем ожидается -9...-4°.

К выходным в московский регион снова придет похолодание. В субботу, 8 декабря, ожидается новью до -14°, днем -8...-3°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.18

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