«Упрашивать не будем, подождем»: помощник президента РФ о сорванной встрече Путина и Трампа

В Кремле не обижены решением президента США Дональда Трампа не проводить встречу с главой российского государства Владимиром Путиным. Как сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сейчас все зависит от американской стороны – навязываться Москва не будет и готова подождать.

«Мы не обиделись, мы нашли точное слово, когда охарактеризовали отказ Трампа встретиться в Буэнос-Айресе. Мы сказали, что выражаем сожаление», – сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, восприняла ли российская сторона с обидой отказ Трампа от встречи с президентом РФ.

Он также сказал, что и президент РФ, и представители на различных уровнях подчеркивали, что российская сторона готова к разговору. «Более того, считает эти контакты на высшем уровне крайне важными, но вместе с тем упрашивать американскую сторону или навязываться мы, в общем-то, не будем. Сейчас все зависит от американцев», – цитирует помощника главы государства «Интерфакс».

Ушаков уточнил, что Москва по-прежнему считает, что есть много тем, в которых необходимо взаимодействие России и США, в том числе по вопросам стратегической безопасности в мире. «Третье, мы сказали, что российская сторона готова к продолжению контактов. Вот такая, примерно, позиция из трех элементов, она сохраняется и на сегодняшний день», – добавил Ушаков.

Он также признал, что в российско-американских отношениях есть серьезные разногласия, однако они никогда не мешали сторонам добиваться результатов.

Как сообщалось ранее, в конце прошлой недели Трамп отменил полномасштабную встречу с Путиным в рамках саммита G20. Предлогом для этого стал инцидент в Керченском проливе. Однако уже в Аргентине американский президент заявил, что готов пообщаться с Путиным «в соответствующее время».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у Путина и Трампа на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе было короткое общение. Представитель Белого дома Сара Сандерс подтверждала, что Трамп во время ужина на саммите G20 провел неформальный разговор с президентом РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.18

«Нет московскому мусору!»: Путину доложат о волне протестов на Русском Севере. / Жириновский: «Война с Украиной запланирована. Она будет». В Госдуме приняли обращение к парламентам стран мира. / Взрыв в Подмосковье: Следственный комитет организовал проверку. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»