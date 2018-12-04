На Белорусском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

На белорусском направлении Московской железной дороги несколько электричек выбились из расписания. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Отмечается, что сбой произошел по техническим причинам, в результате чего увеличен интервал движения поездов в сторону области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.18

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