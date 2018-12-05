«Вы же ничего в этом не понимаете!» В Госдуме призвали Минфин РФ не трогать социальную сферу

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила два законопроекта, обеспечивающие заявленный ранее доступ социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) к оказанию услуг населению за бюджетный счет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на требование коммунистов к Минфину РФ «заняться своими прямыми обязанностями» и не трогать социальную сферу, документы были приняты большинством голосов.

Представляя документы депутатам, заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров заверил, что оба законопроекта «не предполагают никаких платежей от населения», поскольку все услуги, о которых идет речь, финансируются бюджетом.

В ответ коммунист Николай Коломейцев назвал эту инициативу «реализацией праволиберальных идей в части уничтожения остатков социальной сферы – под громогласные заявления о том, что у нас социальные бюджеты, социальное государство».

«Зачастую тендерах участвуют ИП «Рога и копыта», у которых кроме 10 тысяч рублей уставного капитала нет ничего и никого, даже бухгалтера, – возмутился депутат. – Конечно, они выиграют у муниципального предприятия, у которого огромные накладные расходы. Но они выиграют на время, а мы потеряем инфраструктуру навсегда».

«Предлагаю Минфину заняться своими прямыми обязанностями – у вас колоссальный внутренний долг, при профицитном бюджете продолжает нарастать внешний долг, вы этой проблемой не занимаетесь, – указал Коломейцев. – У нас стагнация в промышленности, масса объектов недостроенных, в которые вложены бюджетные деньги, нам скоро придется тратить деньги и разбирать их! Какое отношение вы имеете к социальной сфере, вы же в этом ничего не понимаете!»

«Единороссы», в свою очередь, назвали законопроекты своевременными и значимыми, которые позволят привлечь негосударственные организации к оказанию муниципальных услуг.

Как говорится в пояснительной записке, речь идет об услугах населению в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физическая культура и спорт. Проекты предусматривают, что негосударственные организации смогут участвовать в конкурсах наряду с государственными учреждениями, а граждане смогут получать сертификаты, дающие право им самим выбирать поставщика услуги.

Изменения, в частности, предполагается внести в федеральные законы «Об образовании в Российской Федерации», «Об основах охраны здоровья граждан», «Об основах социального обслуживания граждан», «О физической культуре и спорте».

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал власти регионов привлекать СОНКО к оказанию социальных услуг, эта доля в бюджетном финансировании должна достигать 10%. В 2017 году на Форуме Общественной палаты РФ Путин заявил, что стране нужны тысячи СОНКО, которые могли бы стать «надежным партнером государства в социальной сфере».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.12.18

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