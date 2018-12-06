Лондонский суд подтвердил долг Кучинскаса перед Альфа-банком

Проигравший долговые разбирательства с Альфа-банком в судах трех государств предприниматель из Литвы Видмантас Кучинскас продолжает брать кредиты в новых банках. Не заплатив российским кредиторам 20 миллионов евро, он успел занять еще 40 миллионов в той же валюте у белорусской дочки «Сбербанка». Судя по всему, закрепившийся за Кучинскасом имидж крупного предпринимателя до сих пор успешно вводит в заблуждение его деловых партнеров.

К настоящему времени Альфа-банк добился защиты своих интересов в российском и литовском судах, а также в Центре разрешения международных споров (LCIA) в Лондоне. Все они подтвердили правоту банка в судебном противостоянии с пытающимся уклониться от исполнения своих обязательств предпринимателем. В результате Кучинскас признан должником, а в его компании начата процедура банкротства. Эксперты отмечают принципиальность позиции Альфа-банка по отношению к недобросовестным должникам и предупреждают, что судебные разбирательства могут коснуться и других долгов литовского бизнесмена.

На первых порах ничто в сотрудничестве Кучинскаса и Альфа-банка не предвещало осложнений, решать которые придется в суде. За период с 2011 по 2015 год российская кредитная организация предоставила принадлежащей литовцу компании «АРВИ НПК» пять кредитов на общую сумму свыше 10 млн евро, сообщает портал «Право.ру». Однако со временем дела у этого производителя минеральных удобрений стали идти все хуже, и в конце концов он просрочил платежи по кредиту.

Альфа-банк попытался решить вопрос миром, заключив с Кучинскасом договор поручительства. Россиянам было неизвестно, что незадолго до подписания этого договора Кучинскас тайно передал своему сыну Ютасу большую часть акций компании Vyrja, в управлении которой находится «АРВИ НПК». У самого предпринимателя осталось лишь 10% акций, что сделало его де-факто неплатежеспособным.

«АРВИ НПК» тем временем продолжала уклоняться от уплаты по кредитам, доведя свою задолженность до 20 млн евро. Чтобы защитить свои интересы, Альфа-банку пришлось обратиться сначала в российский, а затем и в литовский суды. Вердикты обеих инстанций подтверждали правоту истца – Мещанский суд Москвы вынес решение о взыскании с должника финансовых средств, а Каунасский суд Литвы аннулировал акт передачи акций Vyrja и поместил их под арест. Литовский апелляционный суд позже подтвердил правомочность этого решения и обоснованность претензий Альфа-банка.

На основании еще одного решения, вынесенного Арбитражным судом Калининградской области, 1 февраля 2017 года началась процедура банкротства «АРВИ НПК».

Итогом этой серии процессов стало разбирательство в Центре разрешения международных споров (LCIA). Кучинскас, участвовавший в заседании по видеосвязи из Вильнюса, требовал приостановить разбирательство, но его ходатайство в итоге было отклонено. В результате судья Эндрю Ленон вынес приговор о взыскании с ответчика в пользу Альфа-банка 858 млн руб. и €8,8 млн долга, а также 765 188 руб. и €5 739 процентов за каждый день просрочки.

Данное решение является окончательным и обязательным к исполнению. Кучинскас все же подал на него жалобу, но Лондонский международный арбитраж в октябре этого года ее отклонил.

«Альфа-банк известен своей твердой позицией в отношении недобросовестных должников, а его команда, включающая сильных юристов-практиков, несомненно сможет добиться взыскания задолженности», – прокомментировал ситуацию управляющий партнёр юридической фирмы KVADRAT Василий Пичужкин.

Несмотря на банкротство своей калининградской компании и обвинительные приговоры судов трех стран, Видмантас Кучинскас не только продолжает активно заниматься бизнесом, но и набирает крупные кредиты. По всей вероятности, ради их получения он вводит кредиторов в заблуждение относительно собственной платежеспособности. Другими причинами выделение заемных средств владельцу подобного бизнес-кейса объяснить довольно сложно.

Например, Кучинскас уже получил в БСП-Сбербанк заем в 40 млн евро на проекты в двух своих белорусских компаниях – «АРВИБЕЛАГРО» и «БИОВАСТ ЛИДА». По мнению советника юридической компании «Сотби» Владислава Монахова, новый кредит связан с высоким риском невозврата. А значит, белорусское отделение Сбербанка, вполне возможно, пополнит список истцов, возвращающих свои деньги из предприятий Кучинскаса посредством судебных инстанций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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