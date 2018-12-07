«Резиновое мясо»: «Росконтроль» забраковал почти весь карбонад

Карбонад, который россияне с удовольствием покупают в магазинах, почти весь оказался некачественным. Экспертизу продукта из свинины провел «Росконтроль». Как передает корреспондент РИА «Новый День», из пяти образцов отечественных брендов только один был рекомендован к покупке, но и в нем тоже нашлись недостатки.

В лабораторию ФГБНУ ФНЦ пищевых систем им. Горбатого РАН специалисты «Росконтроля» отправили образцы копчено-вареного карбонада «Велком», «Ближние горки», «Ремит», «Бахрушинъ» и варено-копченого «Рублевский». Результаты анализов показали, что в четырех образцах количество мезофильных микроорганизмов превышает допустимое по требованиям безопасности. Специалисты пояснили, что причиной могло стать нарушение технологии изготовления продукции – например, ветеринарно-санитарных требований при переработке сырья, плохая тепловая обработка, некачественная мойка оборудования, неправильное хранение карбонада.

Кроме того, повышенная обсемененность микроорганизмами происходит при порче продукта. Правда, ни кишечную палочку, ни сальмонеллы или золотистый стафилококк эксперты в мясе не нашли.

Тем не менее, из-за «нашествия микроорганизмов» в «черный список» попал карбонад от «Велком», «Ближних горок», «Ремита» и «Бахрушинъ». При этом, как отметили в «Росконтроле», в «Велком» были обнаружены консерванты сорбиновой и бензойной кислот, не указанные в составе. Для карбонада они не предусмотрены техрегламентом. По органолептическим показателям продукт также получил замечания: у него рыхлая консистенция и выраженный вяжущий привкус. На маркировке указана недостоверная информация: жира в этом карбонаде на 32,5% выше, чем заявлено. «Образец содержит каррагинан, в составе он указан», – отметили в «Росконтроле».

У «Ближних горок» оказались схожие проблемы: в карбонаде эксперты не нашли заявленную на маркировке гуаровую камедь – зато обнаружили не указанный там животный белок в незначительном количестве. Кроме того, белка оказалось на 55% больше, а жира на 40% меньше, чем заявлено. Консистенция карбонада резинистая, вкус слишком соленый.

В мясе от «Ремита» также нашли то, что производитель забыл указать на маркировке: пшеничную клетчатку и соевый белок. На предприятии используется соя, это указано на упаковке. Мясо оказалось неравномерно окрашено, консистенция резинистая, вкус соленый. В составе содержится каррагинан, краситель кармин и ароматизатор. Все эти ингредиенты указаны в составе. А вот жира было указано на 83,5% больше, чем на самом деле.

Копчено-вареный карбонад «Бахрушинъ» также оказался резинистой консистенции, да еще и вкус и запах мяса эксперты назвали несвойственными данному виду продукта. В составе – каррагинан, соевый белок и усилитель вкуса и аромата. Все это указано на упаковке.

В итоге испытания прошел только один образец – карбонад «Рублевский», но с замечаниями. Его эксперты «Росконтроля» назвали безопасным продуктом, соответствующим заявленному составу, с хорошими органолептическими свойствами. Правда, производитель внес в этот карбонад немало пищевых добавок – в частности, это каррагинан, конжаковая и гуаровая камедь, молочный белок, усилитель вкуса и аромата. Маркировка оказалась недостоверной даже у этого продукта: жира в нем эксперты нашли на 80% меньше, а белка на 18% больше заявленного.

В «Росконтроле» подчеркнули, что продукты были исследованы по более 50 параметрам качества и безопасности, в том числе был сделан анализ на гистологию – соответствие заявленному количеству белку, оценили заявленную маркировку, микробиологические показатели, уровень консервантов, а также органолептические свойства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.12.18

«Деньги собирают, капремонт не делают»: в России скопилось 200 млрд рублей неосвоенных средств. / «Это безнравственно». Депутаты потребовали от Путина и Собянина не «дарить» Архангельску московский мусор. / Огнеметы от Илона Маска не пропускают в Россию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»