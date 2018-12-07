Есть очень серьезный дисбаланс: Конституция создала для России ряд проблем

Конституция России, со дня принятия которой 12 декабря исполнится 25 лет, создала целый ряд проблем для страны из-за чрезмерных полномочий, которые она дала одному человеку – президенту. Но Основной закон страны не является догмой, и его можно корректировать. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Принятие Конституции в таком ее виде в декабре 1993 года было, разумеется, оправдано с точки зрения группы президента Бориса Ельцина, «которая решала свою политическую задачу». «В этом смысле – оправдано. С точки зрения оппонентов Ельцина – нет, не оправдано», – отметил политолог.

«Лично я считаю, это мое личное мнение как гражданина РФ, что эта концентрация власти в одних руках создала целый ряд проблем в дальнейшей истории России», – пояснил Минченко.

«Я думаю, что Конституция – это не догма, конечно, ее можно корректировать. На мой взгляд, у нас в Конституции заложены чрезмерные полномочия президента, и я думаю, что было бы правильно сделать более сбалансированную модель, в которой президентская власть была бы в большей степени ограничена, чем это есть сейчас, – полагает собеседник РИА «Новый День». – Это лично мое мнение. Конечно, есть и другие нюансы, но я думаю, это ключевое: в нашей Конституции очень серьезный дисбаланс в сторону полномочий президента».

Что касается претензий оппозиции, которая заявляет о несоблюдении в России сразу нескольких статей основного закона, то эти вопросы должна решать совершенно четко определенная инстанция, считает политолог. «У нас есть инстанция, которая определяет, соблюдается или не соблюдается Конституция, и эта инстанция называется Конституционный суд, – уточнил Минченко. – Я считаю, что это единственная структура, которая обладает авторитетным правом толкования в данном вопросе».

Конституция России была принята 12 декабря 1993 года, в силу она вступила 25 декабря. Над документом с июня 1990 года работала Конституционная комиссия первого Съезда народных депутатов РСФСР, которую возглавил председатель Верховного совета Борис Ельцин, а его заместителем стал Руслан Хасбулатов. Изначально в комиссию входило 102 депутата, однако позже их осталось 98. Работа над основным законом страны шла несколько лет, основой для него стала действовавшая на тот момент Конституция РСФСР. В сентябре 1993 года Борис Ельцин издал Указ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», согласно которому к 12 декабря должен был быть представлен единый согласованный проект новой Конституции страны, а кроме того – прекращали работу Съезд народных депутатов и Верховный Совет России. В тот же день Конституционный суд признал незаконным Указ Ельцина и отрешил его от власти. Конституционный кризис в итоге вылился в штурм Белого дома и силовой разгон Съезда народных депутатов и Верховного совета.

Стоит отметить, что на сайте РИА «Новый День» проводится голосование – читателям предлагается ответить на вопрос: Верите ли вы в Конституцию РФ? Проголосовать можно здесь >>>

Москва, Татьяна Дорофеева

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