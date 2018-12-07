Свиристели ушли в загул: Москву заполонили «пьяные» птицы

В Москве из-за перепадов температуры забродили плоды рябины. Как отмечают биологи, это привело к неожиданным результатам – столицу наводнили пьяные свиристели.

«Возле рябин валяются на земле красивые птицы с хохолками. Без особых признаков жизни. Это свиристели. Из жалости их подбирают домой (и зря)», – говорится в сообщении на странице Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева в «Фейсбуке».

Орнитологи поясняли, что плоды рябины из-за перепадов температуры могут забродить прямо на ветках. «А печень птиц не справляется с токсинами. И вот уже «пьяные» свиристели валяются на земле. Иногда перед этим устроив пьяные потасовки с хохлатыми сородичами. Всё как у людей. Через несколько часов птицы оживут», – отмечается в в сообщении.

Максимум, что можно сделать, подчеркивают биологи, унести пьяную птичку в укромное место, где она «протрезвеет».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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