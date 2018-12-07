Суд приговорил сопредседателя «Другой России» к трем годам колонии

Сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин приговорен к трем годам колонии за незаконное хранение и попытку контрабанды оружия. Об этом сообщил представитель Матвеево-Курганского районного суда.

«Аверин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – цитирует представителя суда РИА «Новости».

Отмечается, что за отсутствием состава преступления Аверин был оправдан по второй статье, которая ему вменялась – «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Напомним, Аверин был задержан 7 апреля на пункте пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области, где переходе через российско-украинскую границу у него обнаружили пистолет Макарова и 7 патронов.

В «Другой России» ранее заявляли, что оружие было подброшено и называли произошедшее провокацией.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.12.18

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