Под крышей Минобороны: сколько стоит дом построить?

На ближайшие 10 лет у Минобороны РФ обширные строительные планы. До 2027 года на возведение ведомственных объектов планируется потратить около 1 трлн рублей.

За 2018 год Минобороны ввело в эксплуатацию более 3500 зданий, постройка которых обошлась бюджету в сумму почти 120 млрд рублей. Темпы строительства растут, и тут остро встает вопрос соотношения стоимости и качества работ. Мы решили разобраться, кто и за сколько строит для военного ведомства.

Как показывают открытые данные по госзакупкам, Министерство обороны сотрудничает с разными подрядчиками в зависимости от регионов. Сильно разнится и стоимость работ. Так, в одной из войсковых частей Грозного общежитие для 192 человек личного состава возводила компания «Спектор-ИС». Работа подрядчика стоила Минобороны 254 млн рублей.

Во Владивостоке конкурс на проведение работ по строительству военного городка выиграла компания «ВекторСтрой». Полная стоимость контракта – 158 млн рублей. Учитывая, что общежитие квартирного типа рассчитано на 130 человек, на каждого будущего жителя потрачено по 1,2 млн рублей – сравнимо со стоимостью недорогих городских квартир.

Некоторые крупные подрядчики работают сразу в нескольких регионах России. Так, компания «Мегалайн» занималась возведением военных объектов Белгородской, Ленинградской, Ростовской, Брянской и других областях, а также в Краснодарском крае. Например, возведение жилых, административных и вспомогательных зданий в Ростовской области на 900 человек подрядчик оценил в 500 млн рублей, а городок на 5368 жителей в Белгородской области – почти в 2 миллиарда. Однако в пересчете по площади и количеству жильцов получается, что компания значительно сэкономила бюджетные средства.

Сказывается ли такая экономия на качестве? Об этом могут рассказать военнослужащие из Торопца Тверской области. Здесь недавно завершили строительство городка. Благодаря современным материалам и технологиям, в сжатые сроки были возведены не только жилые помещения, но и столовые, сауны, спортивные залы, полностью отвечающие требованиям надежности и безопасности.

Источник: rueconomics.ru

Особые требования предъявляются к строительству в сложных условиях. Так, ООО «ПМК РУССКАЯ» в Южной Осетии было построено общежитие для 180 человек стоимостью почти 190 млн рублей. Но с учетом специфики горной местности, эту сумму можно назвать конкурентоспособной.

В любом случае, экономить на качестве в Министерстве РФ обороны явно не намерены. Еще свежи в памяти воспоминания об обрушении казармы в Омске в 2015 году, унесшем жизни 24 солдат. Так что контролю за подрядчиками сейчас в ведомстве уделяется особое внимание.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.12.18

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