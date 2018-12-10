Туманы и слякоть: синоптики сообщили, что москвичам ждать от новой рабочей недели

В московском регионе ожидается теплая неделя со слякотью и туманами. Согласно прогнозу центра «Фобос», температура воздуха поднимется на 5° выше климатической нормы.

Как отмечают метеорологи, столичный регион оказался в теплом секторе атлантического циклона. В столице ожидается оттепель и слякоть с небольшими локальными осадками, местами возможны туманы и ухудшение видимости до 500 метров.

Во вторник, 11 декабря, как и сегодня, ожидается облачная погода, местами возможны осадки, температура воздуха в московском регионе поднимется до +3°.

В среду, 12 декабря, осадки не прогнозируются, немного подморозит – столбик термометра опустится до -1°.

Конец недели ожидается снежным, температура воздуха будет колебаться от -1° до + 1°.

В выходные температура продолжит понижаться. В субботу, 15 декабря столбик термометра опустится до – 2°, но уже в воскресенье днем ожидается – 7°, ночью – 11°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.18

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