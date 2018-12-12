СМИ: Денис Коротков стал изгоем в журналистском сообществе

Вокруг внештатного сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова разгорается новый скандал. Судя по данным СМИ, после громких «разоблачений» он может остаться без работы.

Как отмечается в материалах, в России еще есть работники СМИ, которые в своей профессиональной деятельности делают ставку на ложь и фейки. Одним из них в прессе называют внештатного сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова. Вполне вероятно, что после череды скандалов он лишится своего места работы, пишет Федеральное агентство новостей.

Понятно, почему Короткову постоянно отказывают в официальном трудоустройстве. Как отмечает источник РИА «ФАН» в «Новой газете», их внештатный сотрудник абсолютно некомпетентен и способен выдавать исключительно фейки. Ждать от него проработки серьезных тем, основанных на достоверной информации, бессмысленно. Именно поэтому Коротков в скором времени может лишиться работы в «Новой газете». Эту информацию подтверждает «Русская планета».

Как пишет пресса, оставшись не у дел, Коротков рискует совсем опуститься. Наверняка он будет просить донаты на пропитание. Хотя не исключено, что такого «ценного» сотрудника захотят увидеть в зарубежных СМИ. К примеру, он может оказаться в Британии. В этом случае Денис Коротков за еду наверняка будет стряпать антироссийские фейковые расследования не хуже, чем это делают английские журналисты-русофобы. Или же использовать его сомнительные таланты решат на Украине. Майданные власти всегда любили перебежчиков из России, готовых лгать за подножный корм.

Тем не менее, Коротков не оставляет попыток трудоустроиться в России. Именно поэтому он колесит по стране и рассчитывает привлечь внимание потенциальных работодателей. Именно по этой причине он дал интервью на встрече, организованной ресурсом #МедиаФан. Однако общение с журналистским сообществом еще раз показало, что у Короткова большие проблемы, отмечает «Русская планета».

Как отмечают СМИ, бывший сотрудник «Фонтанки» имеет сомнительную репутацию из-за серии фейковых расследований про петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Ложь Короткова была разоблачена, когда один из его «источников» обвинил журналиста в подкупе, шантаже и воровстве денег у «Новой газеты».

Журналистская общественность не смогла обойти стороной провал Короткова, вдоволь посмеявшись и поиздевавшись над этим персонажем. У него спросили: «Правда, что вы из органов»? (вопрос можно перевести следующим образом: «Почему вы запугиваете своего «информатора»?). Следующий вопрос: «Насколько этично использовать купленную информацию?» (перевод: «Почему вы подкупаете источники, а также высасываете из пальца информацию?»). И еще один: «Вы любите платить за информацию?» (перевод: «Вы уже взяли деньги у «Новой газеты» за свое фейковое расследование или надеетесь получить их позднее?»).

Откровенное подтрунивание коллег по цеху лучше всего говорит о деятельности и личности самого Короткова. Судя по многочисленным публикациям, он превратился в посмешище для настоящих журналистов-профессионалов. О перспективах его трудоустройства в СМИ не может быть и речи с таким «послужным» списком.

Москва, Анастасия Смирнова

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