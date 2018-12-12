«Куклы мира»: в Москве откроется уникальная выставка

В Москве завершается подготовка к IX Московской международной выставке «Искусство куклы», которая пройдет в Гостином дворе с 14 по 16 декабря. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ее организаторы из культурного фонда «Куклы мира» заверяют, что экспозиция никого не оставит равнодушным, но при этом уточняют – один из проектов только для взрослых 18+.

В нынешнем году на выставке будут представлены лучшие куклы мира от Антарктиды до Японии, от древних времен до космического будущего, от миниатюр до гигантов в рост человека. «Единственное, чего не будет на выставке, – скучного и не интересного!» – подчеркивают организаторы экспозиции.

В этом году подготовлено 20 спецпроектов и сотни авторских экспозиций с куклами и мишками Тедди. В частности, посетители смогут увидеть Куклы из будуара Марлен Дитрих, Клары Боу и Жозефины Бейкер. Проект «Найдено в Антарктиде» – куклы Олега Каторгина, а также живопись, графику, деревянные скульптуры, mail art, анимацию и документальное кино.

Кроме того, ожидается коллекция старинных японских кукол, статуэток, кимоно из собрания Юрия Подкопаева и куклы в древнейшей технике кимекоми от Аллы Беляевой, также «Кукла в пейзаже на фоне Вечности» по мотивам произведений художников Северного Возрождения.

В числе спецпроектов, «Куклы 19-го века» – антикварные куклы из частного собрания коллекционера Натальи Курочкиной, «Куклы детской мечты» – немецкие промышленные коллекционные куклы и игрушки лимитированного тиража – новинки, редкие молды, самые востребованные «куклы мечты» для девочек всего мира.

Традиционно на выставку приезжают художники из 26 стран мира, и это уникальная возможность увидеть все лучшее в центре Москвы – в историческом здании архитектурного памятника Гостиного двора. У зрителей выставки будет возможность купить куклы и коллекционных мишек Тедди, обучающую литературу, материалы для создания кукол и мишек, аксессуары, подарки на елку и под елку, сфотографироваться с уникальными куклами, которые после выставки попадут в частные коллекции и навсегда исчезнут из поля зрения публики.

Организаторы отмечают, что экспозиция адресована широкому кругу зрителей, семьям с детьми разного возраста, за исключением одного проекта «Голая коллекция», который будет обозначен в пространстве выставки пометкой «18+».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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