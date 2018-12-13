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Четверг, 13 декабря 2018, 12:10 мск

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Международные аэропорты избавляют от НДС

Госдума освободила международные аэропорты от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) за оказываемые услуги. Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения будут внесены в Налоговый кодекс РФ. Второе чтение закон прошел накануне. Депутаты приняли закон единогласно, вопросов и замечаний к документу не возникло.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, сейчас сам порядок налогообложения аэропортовых услуг нарушает общие принципы налогообложения НДС. «Практика включения «входящего» налога на добавленную стоимость в себестоимость у одного субъекта производственной цепочки (аэропорт) с последующим отсутствием «входящего» НДС у следующего за ним хозяйствующего субъекта (авиакомпания) приводит к тому, что суммарно по всей производственной цепочке налогооблагаемая база оказывается выше, чем собственно добавленная стоимость, создаваемая производственной цепочкой», – отмечается в документе.

Все это приводит к росту себестоимости услуг аэропортов, негативно влияет на экономику и сдерживает развитие сферы авиаперевозок.

Недополученные доходы из-за отмены НДС для бюджета составят 29 млрд рублей за 2018-2021 годы, однако общий эффект будет положительным: у аэропортов возрастет налогооблагаемая база по налогу на прибыль, возрастет пассажиропоток, получат новый толчок к развитию смежные отрасли. В итоге бюджетная система окажется в плюсе – кумулятивный эффект с учетом всех вероятных поступлений и сокращений составит 35,4 млрд рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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