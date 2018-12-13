Убийство младенца в Подмосковье: задержан подозреваемый

В Подмосковье по подозрению в жестоком убийстве годовалого мальчика задержан 22-летний мужчина. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, ребенок был задушен после сильных побоев.

О страшном преступлении в подмосковном Пушкине стало известно накануне, когда в одной из квартир было обнаружено тело годовалого мальчика с множественными гематомами и ссадинами в области головы, туловища и конечностей.

Как уточнили в СКР, предварительной причиной смерти ребенка по заключению судебно-медицинского эксперта является механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей.

«Предварительно установлено, что подозреваемый нанес не менее трех ударов кулаками в область головы и тела малолетнего сына своей сожительницы, после чего ограничил доступ кислорода в верхние дыхательные пути ребенка», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Со слов соседей, которые приводит СКР, накануне произошедшего из квартиры, в которой проживал мальчик вместе с матерью и ее сожителем, доносился шум, детский плач и крики. Семья характеризуется отрицательно.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Проведен осмотр места происшествия, допрошена мать ребенка, составлен акт обследования жилищно-бытовых условий проживания малолетнего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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