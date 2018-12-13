«Снег убирать не надо, он и так скоро растает»: Госдума поставила мэров под жесткий контроль губернаторов

Сегодня нижняя палата российского парламента в третьем чтении приняла законопроект депутата-«единоросса» Ирины Яровой, который позволит региональным властям следить за проверками расходования муниципальных бюджетов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению думской оппозиции, новый «закон Яровой» уменьшит независимость муниципалитетов – хотя, согласно Конституции РФ, местное самоуправление должно быть независимым от федеральной «вертикали».

Как заявил представлявший законопроект коллега Яровой по фракции Дмитрий Белик, документ позволит усилить финансовый контроль над муниципалитетами, даст им возможность подключать контрольно-счетные палаты для финансового контроля. «И мы обязываем правоохранительные органы информировать контрольно-счетные палаты по тем материалам, которые передаются для рассмотрения. Мы часто видим, что счетные палаты приводят колоссальные цифры нарушений в бюджетной сфере, а о результатах не знаем», – отметил он.

Между тем, либерал-демократ Сергей Иванов напомнил коллегам, что только вчера страна отмечала День Конституции. «Я не могу не связать эти две даты. По Конституции местное самоуправление является абсолютно независимой форма управления наших граждан на местах, – напомнил он. – А сейчас мы данным законопроектом даем право, чтобы органы государственной власти субъекта могли проверять муниципальные расходы. Что уже само по себе наводит на мысль – насколько тогда они независимы».

Депутат отметил, что ЛДПР не против дать местным думам дополнительные полномочия, однако предложил коллегам не останавливаться на половине пути и на законодательном уровне отменить «назначение так называемых сити-менеджеров».

«Они управляют всей городской собственностью, а депутаты просто сбоку припека, – констатировал Иванов. – Вот когда эта норма будет упразднена, тогда у нас не будет необходимости трясти мэра за то, что он говорит: «Снег убирать не надо, он и так скоро растает». А деньги, которые выделяются на эти мероприятия, куда-то испаряются. Давайте пойдем дальше. Заставим их работать действительно напрямую, вместо того, чтобы подчиняться какому-то чиновнику, который поставлен в результате непонятного конкурса по согласованию с областной властью», – предложил Иванов.

Законопроект Яровой, который стал для Госдумы «юбилейным» – восьмитысячным документом, в итоге был принят в третьем чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.12.18

Убийство младенца в Подмосковье: задержан подозреваемый. / Перспектива повторения кровавого октября 1993-го: противоречия достигли критической массы. Авторская колонка Никиты Исаева. / Международные аэропорты избавляют от НДС. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»