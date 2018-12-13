Москву подморозит: ниже климатической нормы

В московском регионе ожидается похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие выходные температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 4-6 градусов, благодаря антициклону из Скандинавии.

Приближение морозов будет заметно уже в пятницу, 14 декабря. На фоне небольшого снегопада температура будет понижаться течение суток до -6…-4° в Москве и -9…-4° в Подмосковье.

В субботу, 15 декабря, местами также ожидаются небольшие осадки, но при этом подморозит до -7…-5° в столице и -10…-5° – по области.

В воскресенье, 16 декабря, снегопад не прогнозируется, ночью температура воздуха опустится до -14…-12° в Москве и -16…-11° в Подмосковье.

В понедельник, 17 декабря, ночью ожидается -18…-13°, днем -14…-9°. Во вторник, 18 декабря, местами возможен слабый снег, ночью -16…-11°, днем -12…-7°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.12.18

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